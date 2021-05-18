На территории районов города Шымкент ведутся работы по посадке многолетних саженцев деревьев и цветов.

В Абайском районе на сегодняшний день вдоль основных центральных улиц высажены многолетние цветы и саженцы деревьев.

В частности, посажены саженцы цветов на улицах Момышулы — Республики – 8000 штук (сальвия, шафран, катаранс), на проспекте Республики – 2000 штук (шафран), на территории аэропорта – 4 270 штук (циния, шафран, бананзе), Тамерлановское шоссе (Бекжан, магазины Агромад, Закир) – 20 000 штук (циния, шафран, сальвия, газани, бананзе) и по улице Бейбитшилик – 1200 штук (шафран).

Кроме того, ТОО «Build Stroi» ведет работу по содержанию зеленых насаждений. Работа в данном направлении находится на непосредственном контроле аппарата акима района.