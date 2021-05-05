Несмотря на то,что выдача удостоверения личности и заграничного паспорта — одна из самых востребованных госуслуг в ЦОНе и в то же время самая простая по сбору перечня документов, у граждан возникают множество вопросов.

На самом деле для этого нужно выполнить лишь 5 простых шагов.

Во-первых, это обращение в ближайший фронт-офис ЦОН, оплата госпошлины, предоставить эту квитанцию вместе со свидетельством о рождении и при необходимости удостоверения личности одного из родителей (для подтверждения гражданства ребенка) сотруднику ЦОН, далее нужно пройти к работнику отдела миграционной полиции. Заключительный этап в этом процессе- сделать фото для будущего документа.

Готовые документы можно забрать по истечению 15 рабочих дней.

В случае, если гражданин намерен ускорить изготовление документов до одного рабочего дня, ему необходимо дополнительно оплатить государственную пошлину за «ускорение» услуги.

При получении нового удостоверения и паспорта старые документы необходимо сдать оператору ЦОНа

К слову, с начала текущего года шымкентцы получили более 47 тысяч удостоверений личности и паспартов.