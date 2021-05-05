Аким города Шымкент Мурат Айтенов провел прием граждан в режиме онлайн, заслушал жителей по социальным, жилищным, инфраструктурным и другим вопросам.

Аким города отметил, что по решению проблем будет проведена соответствующая работа.

На онлайн приеме жительница микрорайона Самал-3 Тенге Аришова подняла жилищный вопрос. Однако установлено, что на основании наследственного договора у гражданки зарегистрирован жилой дом №498 микрорайона Самал-3. Для получения жилья из государственного жилищного фонда у претендента и членов его семьи должно быть подтверждение отсутствия жилья на праве собственности в течение последних пяти лет.

В ходе приема были обсуждены вопросы асфальтирования улицы Коктобе в жилом массиве Шанырак, канализационной системы в жилом массиве Жулдыз, обеспечения питьевой водой в жилом массиве Карабастау.

— Как аким города, моя главная задача состоит в том, чтобы проводить прием граждан и выслушивать их жалобы. Ход выполнения работ будет находится под моим пристальным наблюдением. Рассматривая жалобы, каждую неделю я публикую посты в социальных сетях и по пятницам выхожу в прямой эфир. Ваши комментарии под постами, которые я публикую, находятся под моим постоянным контролем. И как заметил, многие горожане хотят записаться на прием. К сожалению, в соответствии с карантинными требованиями, пока нет возможности прийти в акимат и записаться на прием. Я готов выслушать ваши вопросы и жалобы в первую среду каждого месяца, в соответствии с графиком, — сказал аким города.

В ходе онлайн-приема аким города дал соответствующие поручения руководителям управлений и акимам районов по решению проблем.