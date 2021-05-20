Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с состоянием объектов инфраструктуры жилого массива «Бадам-1» и встретился с жителями данного района.

На встрече горожане подняли вопрос подключения питьевой воды, строительство которой было завершено в прошлом году.

В целом в микрорайоне Бадам-1 проживает около 5 тысяч человек, из них 100 семей проживают в части новостройки. В целях обеспечения жителей новостроек питьевой водой в мае 2020 года подрядной организацией «Ынтымак Бес Арыс» были проведены строительные работы. Несмотря на то, что строительство питьевой воды было введено в эксплуатацию около 6-ти месяцев назад, работы по подключению к воде до сих пор не проводились.

Аким города рассмотрел пути решения возникшей проблемы и дал конкретные поручения руководителю соответствующей отрасли.

В целях обеспечения качественной питьевой водой жителей новостроек жилого массива «Бадам-2» ТОО «Лидер Строй Проект» завершены строительные работы и в настоящее время ведутся работы по подключению населения к воде. Работы по подключению жителей к питьевой воде будут завершены до конца мая.