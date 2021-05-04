Увеличено время работы объектов общественного питания.

Министерством пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов, в части снятия ряда ограничений работы по времени, послаблений для объектов, осуществляющих деятельность на открытом воздухе, проведения спортивных мероприятий, деятельности детских оздоровительных организаций.

В критерии введены новые объекты и определен порядок их деятельности: летние площадки, объекты общественного питания по типу столовых, стрит-фудов и др. Снято ограничение работы в «красной зоне» супермаркетов, гипермаркетов по времени и разрешить работу открытых рынков в воскресенье.

Разрешена деятельность религиозных объектов в красной и желтой зонах на открытом воздухе, без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях (действующая редакция — без проведения коллективных мероприятий);

Увеличено время работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни в зеленой зоне — с 7 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест;

Разрешена деятельность компьютерных клубов, боулингов в зеленой зоне — с заполняемостью не более 30 % (действующая редакция — разрешение работы исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq» при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов);

Разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями в желтой зоне – при заполняемости не более 15% (действующая редакция – запрещено). В зеленой зоне увеличена заполняемость с 15 до 25 человек при межобластных, городских нерегулярных (туристических) перевозках.

В критерии дополнительно введены новые объекты и определен порядок их деятельности: Летние площадки — в «красной зоне»: разрешена работа с 9 до 20 часов при заполняемости до 50%; в «желтой зоне»: с 7 до 24.00 часов при заполняемости до 50%; в «зеленой зоне»: с 7 до 2.00 часов при заполняемости до 50%; Объекты общественного питания по типу столовых — в «красной зоне»: до 24.00; в «желтой» и «зеленой» зонах: круглосуточно; Деятельность стрит-фудов, аттракционов на открытом воздухе;

По словам Алексея Цоя, в связи с постепенным увеличением числа вакцинированных против КВИ Постановлением Главного государственного санитарного врача РК снят ряд ограничения для лиц, имеющих полный курс вакцинации против КВИ. Так, при наличии полного курса вакцинации против COVID-19 не требуется ПЦР-тест при любых видах госпитализации, при посещении организованных коллективов, вахтовым работникам, медицинским работникам после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студентам медицинских вузов и колледжей и другим лицам. Контактные с подтвержденными случаями COVID-19 не изолируются, но обеспечивается за ними медицинское наблюдение; сотрудники офисных организаций не переводятся на дистанционный формат работы.