В Шымкенте встретили победителей Молодежных игр.

Шымкентские спортсмены заняли в соревнованиях общекомандное первое место. Бои проходили на ринге в Атырау.

«Наша команда заняла первое место. Всего завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды. Молодежные игры проходят раз в 4 года и очень почетно стать их победителями. Наши спортсмены показали, на что они способны», — говорит Берик Серикбай, тренер по боксу.

Шымкент на Молодежных играх представляли 11 спортсменов. Диане Магауяевой 18 лет, 8 из которых девушка посвятила боксу. С Атырау спортсменка привезла золотую медаль.

«Спасибо всем и моему тренеру, мы усердно трудились, чтобы завоевать эти медали. Проходили сборы. Первый бой у меня был с девушкой из Алматинской области, в третьем раунде я отправила её в нокдаун. Второй раунд был со спортсменкой по боксу из Караганды, в третьем раунде я ее победила. В финале также встретилась с сильной спортсменкой из Алматы. К счастью, я была сильнее», — говорит Диана Магауяева.

Всего в Атырау выступали 176 боксеров из 17 регионов страны. Сильные команды на ринг выставили алматинцы, представители города Тараз и Туркестанской области. Несмотря на явное преимущество, шымкентские спортсмены завоевали первое место в общекомандном зачете.

«Две федерации: федерацию бокса и тенниса возглавляет Аскар Заутбекович Турисбеков. Хочется отметить его вклад. Вы знаете, что Молодежные игры проводятся раз в 4 года, и мы постарались и внесли достойный вклад в копилку нашего города», — говорит Рахманбек Аргимбаев, директор федерации бокса г. Шымкента.

Расслабляться некогда. Спортсмены начинают подготовку к чемпионату Азии. Он пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах этой осенью.

Анастасия Новикова