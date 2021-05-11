Спортсмены из города Шымкент — братья Сергей и Тимофей Емельяновы завоевали лицензию на летние Олимпийские игры.

Они будут защищать честь страны в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

Не случайно братья Емельяновы выбрали данный вид спорта. Ведь их родители были их учителями, отец — мастером спорта СССР по каноэ, мать – мастером спорта по байдарке. А в настоящее время тренирует их старший брат Емельянов Михаил.

Тимофей начал заниматься спортом в 2004 году, Сергей – в 2007. И на сегодняшний день они являются мастерами спорта международного класса РК.

Сергей Емельянов — серебряный призер Азиатских игр, 3-кратный чемпион молодежного чемпионата мира, на казанской Универсиаде завоевал два серебра на каноэ-одиночке на дистанциях 500 и 1000 метров, 5-ти кратный чемпион мира по юниорам и молодежи, 2-х кратный серебряный призер XVII и XVIII-летних Азиатских игр, 2-х кратный серебряный призер Универсиады 2013 года, 4-х кратный победитель Азии 2017 года, золотую медаль на чемпионате Азии 2021 года.

Тимофей Емельянов — серебряный призер Азиатских игр, 3-х кратный чемпион молодежного чемпионата мира (в паре с Сергеем завоевал три золота на дистанциях 200, 500 и 1000 метров), многократный чемпион Казахстана, победитель республиканских и международных турниров.