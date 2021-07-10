С 23 июля по 8 августа в Токио пройдут XXXII летние Олимпийские игры.

Из третьего мегаполиса страны в соревнованиях примут участие 10 спортсменов.

По пулевой стрельбе — Юрий Юрков, выступит с 24 июля по 2 августа;

По стендовой стрельбе — Зоя Кравченко, с 24 июля по 2 августа;

По каратэ — Дархан Асадилов, Данияр Юлдашев, Софья Берульцева, 5-8 августа;

По боксу — Закир Сафиуллин, с 24 июля по 8 августа;

По гребле на байдарках и каноэ (К-2) — Тимофей и Сергей Емельяновы, 2-8 августа;

По художественной гимнастике — Алина Адилханова, 6-8 августа;

По дзюдо — Галбадрах Отгонцэцэг, выступит с 24 по 31 июля.

Кроме того, с 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут XVI летние Паралимпийские игры. В нем в соревнованиях по плаванию примет участие Роман Агалаков из Шымкента. Он будет защищать честь нашей страны с 24 августа по 5 сентября.