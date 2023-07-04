Вся семья на одной волне: династия братьев Емельяновых

В гребной спорт он пришел 19 лет назад. Сегодня за плечами у 32-летнего тренера Михаила Емильянова — десятки золотых медалей и высоких достижений по гребле на каноэ.

Опытом и навыками он делится с профессиональными спортсменами, тренирует и родных братьев — капитана сборной Казахстана Тимофея и мастера спорта международного класса — Сергея.

Михаил Емельянов, старший тренер сборной команды по каноэ:

«Больше 10-лет я работаю тренером. Сначала совмещал спортивную деятельность и тренерство. 5 лет назад стал старшим тренером сборной команды Казахстана и по сей день. По детству перепробовал много видов спорта и футбол был и плаванье, на гандболе задержался год. В дальнейшем мне это пригодилось. Я выиграл чемпионат среди студентов нашего города и потом остановился на гребле».

Братья Емельяновы в гребном спорте оказались не случайно: отец — мастер спорта СССР по каноэ, мать – мастер спорта по байдарке. Только единственная сестренка спортсменов связала свою жизнь с наукой.

«Вообще наша мама была против, чтобы 3 брата были в одном виде спорта из-за конкуренции, но мы всегда росли сплоченно и каждый занимался своей дистанцией и очень редко, когда мы соперничали, а наша мама занимается тоже тренерской деятельностью», — говорит спортсмен.

Потомственные спортсмены по гребле на байдарках и каноэ братья Емельяновы не раз доказывали свое мастерство в спорте. Недавно 28-летний Сергей Емельянов и 19-летняя Руфина Искакова доказали, что они лучшие в своей дисциплине. Пара завоевала золото на этапе Кубка мира по гребле в Венгрии.

«С 20-го апреля по 10-е мая мы проводили сборы на Кубок мира в Венгрии, где заняли первое место. Были рады выиграть эту дисциплину с Руфиной. Мне нравилось в одно время, что братья уезжали на сборы и я по братьям скучал, и потом я заинтересовался этим спортом и начал добиваться хороших достижений. В жизни у нас у всех кроме, спорта свои интересы: у Тимофея- рыбалка , у меня дачные интересы, строительство», — говорит Сергей Емельянов

По словам 30-летнего Тимофея Емильянова, чтобы достичь хороших результатов в гребле, тренироваться нужно ежедневно, а тренировки на свежем воздухе дают возможность насладиться природой и водным пространством.

«У нас каждый день разные тренировки, есть длительные по часу, два. В зале допустим душно тренироваться, а у нас природа, красота, свежий воздух», — делится Тимофей Емильянов.

Впереди у ведущих спортсменов Шымкента грандиозные планы, они готовятся к Чемпионату мира в Германии, который пройдет в конце августа. А уже в октябре стартуют азиатские игры.