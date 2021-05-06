А также ответили на главный вопрос — где именно она получила высшее образование, пишет elitar.kz.



Как следует из ответа, вуз она окончила в 2018 году:

«Данный учитель получила высшее образование по специальности русский язык и литература в Южно-Казахстанском педагогическом университете, который окончила в 2018 году».

По данным ведомства, на работу она была принята в мае 2019 года. То есть спустя год, после окончания вуза. В управлении также отметили, что в области и в частности в отдаленных селах ощущается острый дефицит русскоязычных педагогических кадров.

«Несмотря на то, что объявление о вакансии учителя русского языка и литературы просмотрели 9 человек, был зарегистрирован только 1 кандидат. Первый этап теста она прошла с 53 баллами, пороговый балл — 50. По результатам второго этапа она набрала 18 баллов. В школу учитель была принята 02.05.2019», — говорится в ответе.

Из-за нехватки педагогов, общая нагрузка составляет 28 часов, отмечается в официальном ответе.

Вооружившись онлайн калькулятором и данными от Управления мы рассчитали размер заработной платы учителя. Получилось, что начисление за месяц — 251 663 тенге. На руки с вычетом всех отчислений и удержаний — 201 051 тенге.

Напомним, 4 мая издание otyrar.kz опубликовало сюжет о педагоге, с трудом читающем по слогам. Однако это не помешало молодой женщине преподавать в школе.

Мы попросили пресс-секретаря управления ответить на два вопроса — будет ли проведена проверка деятельности отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского района и последуют ли за этим увольнения, на что нам ответили:

«Во время пандемии мы не можем туда поехать и провести проверку — министр сам запретил. Как только все это (пандемия — авт.) закончится, обязательно будем проверять и увольнять этого педагога, но только после того, как она выйдет с декретного отпуска», — ответила пресс-секретарь.

Осталось выяснить, какова судьба проверяющего, который по словам педагогов, приезжал в школу, чтобы проверить, как ведется преподавание (его фамилию мы передали в управление) и якобы все решил за деньги в кабинете директора (смс от учителей также передано в управление). В Управлении этот момент нам пока так и не прокомментировали.

К слову, учителя, прочитавшие ответ районного отдела на одном из порталов, возмутились. По их словам, на данное место было 4 претендента. Однако ни одного из них к конкурсу не допустили. Надеемся, что в управлении ТО прокомментируют и этот момент.

Мы же считаем, что эта ситуация могла бы заинтересовать как департамент госслужбы, так и антикоррупционное ведомство.