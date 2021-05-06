Депутат городского маслихата Айгерим Джумакулова вместе с военнослужащими В/Ч 6506 Национальной Гвардии РК, поздравила ветеранов ВОВ с Днём Победы.

Для ветеранов устроили мини-парад во дворе. Героям победы над фашизмом вручили благодарственные письма, цветы и подарки.

«Ещё есть силы, главное чтобы ценили мирное время. Спасибо, вам большое», — сказал ветеран ВОВ Шарафутдинов Ильдус Зильянович.

Ветеранам вручили благодарственное письмо от главнокомандующего Национальной Гвардии с приветственными пожеланиями.

“Мы вас очень ценим и благодарим. Желаем вам здоровья! Помните, вы нам нужны. Благодаря вам, ветеранам, мы живем в мирное время»,— сказал Сартбай Нукеш, заместитель командира В/Ч 6506 Национальной Гвардии РК.

Герой не отпустил гостей без танца, вместе с гостями он станцевал под военные песни, которые прозвучали в исполнении военного оркестра Национальной Гвардии РК.

После военнослужащие вместе с депутатом маслихата навестили вдову ветерана ВОВ Токтажан Тишибаеву. Во дворе дома для фронтовой подруги ветерана устроили целый парад.

«Благодаря нашим ветеранам мы сейчас живем. Они отдавали свои жизни за мирное небо, ради нас с вами. Мы должны передавать из поколения в поколения и рассказывать о подвигах ветеранов. Мы живем в счастливое время, когда мы можем лично сказать спасибо ветеранам за победу», — сказала Айгерим Джумакулова, депутат маслихата.

От лица совета ветеранов Национальной Гвардии каждому ветерану представили концертную программу, в которой прозвучали песни военных лет.