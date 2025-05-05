В Шымкенте чествовали ветеранов войны

В Молодежном ресурсном центре прошло праздничное мероприятие «Ардагерлерді ардақтайық», посвященное 80-летию Победы «Ерлік – елге мұра, ұрпақ ұран».

Цель мероприятия — прославление героизма и подвигов ветеранов войны и тыла, демонстрация примера подрастающему поколению.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Туранского района Бахыт Мельдебеков, заместитель исполнительного секретаря Шымкентского городского филиала партии «AMANAT» Ербол Байконысов, представитель уполномоченного по правам человека Республики Казахстан по городу Шымкент Нуржан Абдезов, а также представители городского совета ветеранов.

В ходе праздничного мероприятия Ербол Байконысов поздравил собравшихся с Днем Победы и выразил свои наилучшие пожелания.

«Мы не должны забывать трудные уроки прошлого, чтобы понять ценность мирной жизни сегодня. Самоотверженный героизм и тяжелая победа наших ветеранов — золотая страница в нашей истории. Благодаря таким мероприятиям мы воспитываем патриотизм и духовные ценности у подрастающего поколения, прославляем доблесть наших героев», — отметил он.

В рамках мероприятия ветеранам тыла были оказаны почести и вручены специальные призы. В честь ветеранов были поставлены специальные сценические постановки, а также показали образы казахских девушек героев Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. На мероприятии студенты музыкального колледжа и артисты оркестра войсковой части Национальной гвардии 6506 исполнили различные песни на военную тематику и подарили жителям особое настроение.