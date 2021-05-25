Чистота — залог… затрат: хозяйственное мыло — на 13% за год, туалетное — на 11%, детское — сразу на 14.

Рейтинг городов РК по ценам на средства личной и бытовой гигиены, пишет ranking.kz.

Средства личной и бытовой гигиены в РК весьма ощутимо подорожали. Стиральный порошок по итогам января–апреля текущего года к аналогичному периоду 2020-го подскочил в цене на 9,8%, хозяйственное мыло — сразу на 12,6%.

На 11,3% выросли цены на туалетное мыло, и сразу на 14,1% — на детское. Шампунь по итогам первых четырёх месяцев 2021 года подорожал на 9,2% за год, зубная паста — на 9,4%.

Ранее такой заметный рост цен в секторе наблюдался лишь в «девальвационных» 2016–2017 годах.

Среди крупных городов РК стиральный порошок стоит дороже всего в трёх главных мегаполисах: Шымкенте, Нур-Султане и Алматы. Аналогична ситуация с детским мылом.

Хозяйственное мыло дороже всего стоит в Шымкенте, Нур-Султане и Актау, туалетное — в Семее, Нур-Султане и Таразе.

Самые высокие цены на шампунь зафиксированы в Алматы, Павлодаре и Актобе, на зубную пасту — в Алматы, Усть-Каменогорске и Таразе.

В целом самые «дорогие» для соблюдения элементарной гигиены города — Алматы и Нур-Султан (4 из 6 основных средств в обеих столицах — одни из самых дорогих по РК). Также в списке «затратных» в плане чистоты городов — Шымкент (3 из 6 основных средств — наиболее дорогие по РК) и Тараз (2 из 6 средств).