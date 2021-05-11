Банк также вошел в топ-20 по странам СНГ и Кавказа.
SME Banking Club* презентовал на Digital Forum 2021 результаты исследований по мобильным и интернет-банкам для бизнеса в странах СНГ и Кавказа – Mobile Business Banking 2021 и Business Online Banking 2021. Halyk Bank с онлайн сервисами для бизнеса — №1 в рейтинге мобильных банков для бизнеса Казахстана, Банк также вошел в топ-20 лучших мобильных банков в странах СНГ и Кавказа.
Результаты исследований строятся на экспертной оценке мобильных и интернет-банков для бизнеса в регионе, с учетом их функционала, важности и востребованности для предпринимателей. В частности, эксперты определяли лучших в каждой из стран и Halyk Bank с приложением для бизнеса Onlinebank возглавил рейтинг инновационных мобильных банков для бизнеса Казахстана. Команде Банка удалось создать функциональное и современное мобильное приложение, которое работает по принципу «одного окна».
Как приложение Onlinebank помогает предпринимателям комфортно вести свой бизнес?
Используя Onlinebank, предпринимателю больше нет необходимости посещать государственные и профильные ведомства, стоять в очередях для того, чтобы открыть и вести свое ИП.
Приложение Onlinebank позволяет бизнес-клиентам совершать все необходимые операции, в одном единственном мобильном приложении для бизнеса — Onlinebank. В приложении, сразу после регистрации, предприниматель имеет возможность зарегистрировать бизнес – открыть ИП и счет для ИП. Далее, в приложении можно выпустить корпоративную карту с бесплатной доставкой в крупные города Казахстана и цифровую карту, которую можно привязать к Apple Pay и Samsung Pay. Отметим, что цифровая карта выпускается мгновенно в приложении Onlinebank и совершенно бесплатно.
В приложении можно также осуществить конвертацию. Причем, одним из главных преимуществ является работа нового функционала «торгового сигнала». В приложении Onlinebank можно настроить событие, указав курс и, когда рынок изменится и достигнет нужного курса, Банк уведомит об этом, отправив push уведомление.
Отдельно стоит отметить, что в мобильном приложении Onlinebank доступны валютные переводы. Для удобства своих клиентов и скорости осуществления переводов, Halyk Bank максимально упростил процесс перевода денег в рублях и реквизиты получателя заполняются автоматически. Также в приложении Onlinebank реализована интеграция с сервисом «Светофор», где при заполнении формы на перевод в рублях, база сервиса проверяет партнеров на благонадежность и сообщает о возможных рисках или их отсутствии.
Большим прорывом в функционале банковского приложения Onlinebank стала возможность переводов по номеру телефона напрямую на счета юридических лиц и ИП. Для клиентов Halyk Bank они осуществляются бесплатно в круглосуточном режиме. Клиенты — физические лица могут оплатить за свои покупки юридическому лицу переводя средства по номеру телефона через мобильное приложение Halyk Homebank в разделе «переводы бизнесу по номеру телефона». Для того, чтобы ИП или юридическое лицо смогли получать деньги на свой счет по номеру телефона, владельцу бизнеса необходимо привязать доверенный номер телефона к своему счету компании в приложении Onlinebank, с возможностью получения выписки.
«Этот успех – результат достижений сплоченной команды Halyk Bank, которая на протяжении сложного коронавирусного 2020 года, смогла не только мобилизоваться, но и сконцентрировала свой цифровой потенциал для разработки и внедрения инновационных, комфортных и практичных дистанционных сервисов, и продуктов, которые активно использовались представителями бизнеса в условиях карантинных ограничений. Несомненно, что нынешний успех, станет дополнительным стимулом для развития и расширения онлайн услуг и продуктов, предлагаемых Halyk Bank и всеми компаниями Группы Halyk», — отметил Первый заместитель председателя Halyk Bank Антон Мусин.