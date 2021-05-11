Банк также вошел в топ-20 по странам СНГ и Кавказа.

SME Banking Club* презентовал на Digital Forum 2021 результаты исследований по мобильным и интернет-банкам для бизнеса в странах СНГ и Кавказа – Mobile Business Banking 2021 и Business Online Banking 2021. Halyk Bank с онлайн сервисами для бизнеса — №1 в рейтинге мобильных банков для бизнеса Казахстана, Банк также вошел в топ-20 лучших мобильных банков в странах СНГ и Кавказа.

Результаты исследований строятся на экспертной оценке мобильных и интернет-банков для бизнеса в регионе, с учетом их функционала, важности и востребованности для предпринимателей. В частности, эксперты определяли лучших в каждой из стран и Halyk Bank с приложением для бизнеса Onlinebank возглавил рейтинг инновационных мобильных банков для бизнеса Казахстана. Команде Банка удалось создать функциональное и современное мобильное приложение, которое работает по принципу «одного окна».

Как приложение Onlinebank помогает предпринимателям комфортно вести свой бизнес?

Используя Onlinebank, предпринимателю больше нет необходимости посещать государственные и профильные ведомства, стоять в очередях для того, чтобы открыть и вести свое ИП.

Приложение Onlinebank позволяет бизнес-клиентам совершать все необходимые операции, в одном единственном мобильном приложении для бизнеса — Onlinebank. В приложении, сразу после регистрации, предприниматель имеет возможность зарегистрировать бизнес – открыть ИП и счет для ИП. Далее, в приложении можно выпустить корпоративную карту с бесплатной доставкой в крупные города Казахстана и цифровую карту, которую можно привязать к Apple Pay и Samsung Pay. Отметим, что цифровая карта выпускается мгновенно в приложении Onlinebank и совершенно бесплатно.