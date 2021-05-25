За прошедшие сутки в Шымкенте вакцинировано 2 360 человек:

I компонент — 900, II компонент — 1 460. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 170 593 человека. Из них 76 302 человека получили два компонента вакцины.

24 мая в городе зарегистрировано 27 случаев заражения КВИ. 10 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 17 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 койко-мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 коек, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр №2 – 100, городская клиническая детская больница – 10, городской кардиологический центр Шымкент – 6).

На постоянном контроле соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории города. 24 мая проведена проверка 254 объектов. Из них в 8 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Единственный способ победить коронавирусную инфекцию — это вакцинация. В городе растет количество прививочных пунктов.