Информация о необходимости осуществления платежа в размере 3120 тенге якобы за услуги по назначению социальной помощи в размере 50 тыс. тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности.

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в Казахстане нет пособий и социальных выплат, назначение которых «привязано» к обязательному перечислению каких-либо платежей.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону.