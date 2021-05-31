Ими обследуются приграничная территория со стороны Узбекистан вдоль русла реки Угам до того места, где она впадает в Чарвакское водохранилище.

Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Поисковые работы пропавших двух туристов в Сайрам-Угамском ущелье продолжаются и усложняются рельефами горной местности и сильным течением рек.

До сегодняшнего дня поиски проводились по горным ущельям с протяженностью более 350 километров. С использованием беспилотных летательных аппаратов всего исследовано около 170 километров территории.

Совершены аэровизуальные облеты вертолетами АО «Казавиаспас» протяженностью более 2 тысяч километров.

В поисково-спасательных работах задействовано 218 человек, 32 единиц техники, 3 беспилотных летательных аппарата ДЧС, ДП Туркестанской области, местных исполнительных органов, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, Национального парка, Федерации альпинизма, 2 вертолета АО «Казавиаспас» МЧС и родственники.