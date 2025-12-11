Сегодня международный день гор

Каждый год 11 декабря отмечается международный праздник, посвящённый высоким хребтам и их экосистемам — День гор.

Он напоминает о хрупкости этих территорий и о том, что от состояния вершин, ледников и высокогорных долин зависит жизнь миллионов людей. В 2025 году праздник приходится на четверг. Инициатива была учреждена ООН в 2003 году с целью защиты горных районов и поддержки населения, проживающего на большой высоте.

Учёные доказали: сохранение этих территорий напрямую влияет на продовольственную, водную и климатическую безопасность всего мира. Горные массивы уникальны. Их рельеф и удалённость создают неповторимые экосистемы, где развиваются эндемичные растения и животные, которых нет больше нигде. Почти половина мирового биоразнообразия сосредоточена именно здесь. По данным ООН, около 1,1 миллиарда человек живут в высокогорных регионах. Эти территории особенно уязвимы к климатическим изменениям, деградации земель и сокращению природных ресурсов.

Для Казахстана тема особенно актуальна: горные хребты занимают южную и юго-восточную часть страны. За последние 50 лет ледники Центральной Азии сократились на 30%. Чтобы снизить риски, ЮНЕСКО реализует в республике два климатических проекта. Один проект направлен на предотвращение прорыва ледниковых озёр с помощью систем раннего оповещения. Второй исследует состояние ледников и криосферы, чтобы разработать меры адаптации к изменению климата. Этот день напоминает о том, что горные территории нужно беречь. Их сохранность влияет на жизнь людей не только на высоте, но и далеко за пределами хребтов.