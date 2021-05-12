В зале заведения находилось более 50 посетителей.

Сотрудники Управления полиции Енбекшинского района ДП города Шымкент совместно с мобильной группой ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением карантинных требований на объектах предпринимательства.

В ходе очередного мониторинга 10 мая стражи порядка выявили кафе по улице Жанибекова, которое работало, не соблюдая карантинных требований. В зале заведения находилось более 50 посетителей.

Собранные по данному факту материалы были направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Енбекшинского района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК.