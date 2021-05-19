В прямом эфире программы «Народ и Власть» главный педагог Шымкента рассказала, как пройдет последний звонок для школьников третьего мегаполиса, передает Otyrar.kz

Последний звонок пройдет только для 9 и 11 классов, при этом мероприятие должно будет проходить на открытом воздухе, соблюдая все правила установленные санитарной службой.

«Хочу обратится к родителям и детям» Сейчас сложно время и нужно быть бдительным. Последний звонок будет только для 9 и 11 классов. Все должны понимать, что главное — здоровье», — сказала Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

При этом главный педагог мегаполиса пояснила, что запрещены банкеты и празднование последнего звонка.

«Дорогие родители, не нужно никаких праздников. Не нужно покупать бальные платья, такого не будет. Наряд будет стандартный белый верх и черный низ», — сказала Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

При этом, если в школе у родителей будут просить деньги на подарки или на какие-либо другие расходы, руководитель просит сообщать в управление либо по номеру 1424.