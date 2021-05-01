Сегодня у вас появилась прекрасная возможность проявить внимание и уважение к народу Казахстана.

Праздник единства народа Казахстана – это праздник преданности и патриотизма казахского народа, ежегодно отмечаемый 1 мая. Беззаветная любовь и забота к земле предков, для казахов всегда стояла во главе жизненных принципов. Суть праздника заключаются в единстве народа, сохранении мира и спокойствия в стране, укреплении государственного могущества. Благополучие страны и есть главная цель этого дружного народа.



С праздником, казахстанцы!

Коллектив медиаходинга «Отырар»