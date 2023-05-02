Празднование дня единства народов в Шымкенте

Праздник, который отмечают в СНГ, США, в ряде Европейских государств, в Африке и Латинской Америке в первый день мая известен сразу под несколькими названиями – День международной солидарности трудящихся, День Весны и труда, или просто день труда.

В нашей стране 1 мая отмечают День единства народа Казахстана. День единства народа Казахстана отмечают по всему городу – цель праздника – сохранение межнационального и межрелигиозного согласия. В парке Абая, администрация района проводит сразу два конкурса для детей – вокальный и художественный.

Пока дети постарше выступают для зрителей и членов жюри, дошкольники создают арт объекты прямо на алее.

«Сегодня мы проводим конкурс среди детских садов, который организовал акимат Туранского района. В честь праздника, дети в команде мелом рисуют картины. У нас 10 команд, по 5 детей в каждой. Цель мероприятия – привить детям чувство единства и объяснить, насколько важен этот праздник», — говорит Дина Биккулиева, куратор детских садов Туранского района г. Шымкента.

«Все народы дружные, сплочённые. Все у нас в мире живут слава богу»;

«Всех с праздником 1 мая. Всем желаю, чтоб солнце светило у нас всегда»;

«Я желаю мира, достатка, добра, и благополучия

«Это тёплый праздник, когда все начинает цвести, зеленеть. Можно с детьми на природу выехать погулять, тем более после такой холодной весны, когда было -27, все устали от холодов и морозов. Это праздник, который согревает сердца и души, а с недавних пор, он как праздник единства народов Казахстана получил новый смысл. Без единства, без мира, без дружбы – жить нельзя. Всем желаю мирного неба, счастья, здоровья. Чтобы все люди жили в согласии, в мире. У нас многонациональное государство, чтобы мы друг друга ценили и уважали»;

«Мы сейчас пришли с технопарка, там сейчас представления идут, танцы музыка. Решили сюда прогуляться, очень сильно нравится», — делятся впечатлениями шымкентцы.

Аким Туранского Района Боранбай Булатбеков поделился воспоминаниями из детства о том, как раньше отмечали мая:

«Нас было в семье 9 детей, и вот всегда, именно на этот праздник мы одевали все белые рубашки. Я вот сегодня тоже в белой рубашке, как бы по традиции. И с флажками, в молодости, в детстве, мы ходили на демонстрации, с транспарантами на демонстрации».

Тем временем, в центральном парке, городской театр кукол и юного зрителя проводит спектакль специально для детей.

Исмаил Жарас, артист театра:

«Этот спектакль нравится детям — вся история базируется на дне рождении медвежонка. Проводить выступления в таком формате легче, дети в восторге от представления. Мне кажется, что самое интересное для них то, что они могут принимать участие в действии».

Первое мая – праздник, который объединяет более 150 национальностей, проживающих в Казахстане, который подчеркивает важность свободного и уважительного общения между людьми, невзирая на различие культур, языка и традиций. В современном Казахстане – день единства – это актуальное и значимое событие, которые органично вписалось в череду существующих праздников и продолжило традицию майских торжеств.