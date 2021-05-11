Согласно национальному докладу “Казахстанские семьи» за 2020 год, каждый третий брак распадается, каждая шестая семья не может иметь детей и 62% родителей не участвуют в воспитании своих детей.

Насилие в семье было названо респондентами того же опроса самым важным фактором при принятии решения о разводе.

Именно поэтому, впервые в мечетях Казахстана для пар, желающих вступить в брак, стали доступны материалы по добрачному консультированию.

80 000 экземпляров памятки по добрачному консультированию для пар, желающих вступить в брак, были распространены в мечетях всех регионов Казахстана. Материалы помогут парам создать семью в соответствии с духовными и семейными ценностями, соответствующими канонам ислама, а также государственным и международным стандартам в области прав человека.

Памятка посвящена семейным ценностям в исламе, продвигает культуру ненасилия, репродуктивных прав и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, ответственное отцовство, роль мужчин в поддержке своих жен и детей и другие темы. Издание разработано Духовным управлением мусульман Казахстана в партнерстве с ЮНФПА и при поддержке правительства Великобритании.

«Религиозные лидеры являются естественными проводниками в продвижении прав человека на уровне сообществ, которые могут содействовать укреплению репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, предотвращение гендерного насилия и реагирование на него, а также предотвращение вредных практик, таких, как ранние, детские и принудительные браки, и обеспечение того, чтобы верующие могли пользоваться преимуществами безопасного материнства», — сказала Национальный координатор ЮНФПА по народонаселению, развитию и гендерным вопросам Газиза Молдакулова.

«Разработанные материалы содержат важную практическую информацию о взаимной поддержке и ответственности, которую должны взять на себя как мужчины, так и женщины при принятии решения о вступлении в брак в исламе. Знание принципов ненасилия, планирования семьи, ответственного родительства и других жизненно важных сфер в исламе, а также того, как они основаны на ключевых принципах прав человека, закрепленных в национальных и международных документах, поможет парам сформировать союз, в котором любовь, взаимное уважение и понимание играют центральную роль», — сказала представитель ЮНФПА в Казахстане и Страновой директор в Кыргызстане и Туркменистане Джулия Валезе.

Отметим, материалы будут переданы парам, вступающим в брак в мечетях.

«Мы часто видим ситуации, когда происходит неправильное толкование канонов ислама. Это происходит в семейной жизни, когда люди не осознают, что по канонам ислама в семье нет места насилию и что создание семьи и рождение детей требует правильного планирования, — отмечает соавтор публикации, главный специалист духовно-просветительского портала Muslim.kz, студентка Российского исламского института Аиша. — Многие люди, вступая в брак, даже не знают о своих правах. В этой публикации мы постарались собрать воедино всю правильную информацию по многим вопросам в сжатой, но понятной форме”, — сказала она.

За дополнительной информацией обращайтесь к Дине Тельтаевой по электронной почте [email protected] или по тел .: 8701 7654010.