В городе проводятся работы по уборке территорий кладбищ города.

Так, в Каратауском районе очистили от мусора кладбище площадью 45 гектаров. Всего в районе 25 кладбищ, работу по их содержанию осуществляет ИП «ДАШИВЕЦ». До настоящего времени со стороны учреждения вывезено около 800 м3 мусора.

Аналогичные работы были проведены на одной из самых больших в городе кладбищ площадью 100 га, расположенном на территории Абайского района. Каждый посетитель старается очистить места упокоения своих близких от засохшей травы и веток, от другого мусора, убирает выцветшие венки и искусственные цветочные композиции. В связи с этим день ото дня растет объем несанкционированных свалок.

Проводится конкурс по государственным закупкам по содержанию и санитарной очистке кладбищ на территории района. На сегодняшний день уборка проводится за счет спонсоров. В данных работах задействованы 7 единиц техники и 12 человек.

Работа по уборке будет проводится на постоянной основе.