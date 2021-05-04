2020-2021 учебный год в казахстанских школах завершится 25 мая, передает zakon.kz.

По сообщению МОН РК, учителя, как и прежде, отдохнут 56 дней летом. При этом в школах организуют летние школы до 19 июня. Все желающие ученики могут посещать уроки по заявлению родителей.

Как сообщил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, учебный год во всех школах завершается 25 мая.

Но при этом до 19 июня будут организованы летние школы. Это носит добровольный характер. В продолжительности отпусков учителей изменений не будет. Педагоги, как и прежде, отдохнут 56 дней в летнее время, вся эта работа будет организована в рамках правового поля. Мы и в следующем году должны учесть последствия пандемии. Академия образования имени И. Алтынсарина должна внести соответствующие корректировки. Мы не можем делать вид, что ничего не случилось, и стандартно готовиться к следующему учебному году, – отметил министр.