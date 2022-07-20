Каникулы казахстанских школьников сократят на 2 недели

2022-2023 год учебного года планируют увеличить на 2 недели, передает OTYRAR со ссылкой на проект приказа министра просвещения.

Продолжительность учебного года в 1 классах составит 35 учебных недель, во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель.

Каникулярные периоды в течение учебного года:

в 1–11 (12) классах:

осенние – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно)

зимние – 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно),

весенние – 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно)

В 1 классах: дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).