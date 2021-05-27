За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1849 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 297, город Алматы — 290, город Шымкент — 91, Акмолинская область — 129, Актюбинская область — 64, Алматинская область — 90, Атырауская область — 75, Восточно-Казахстанская область — 80, Жамбылская область — 32, Западно-Казахстанская область — 98, Карагандинская область — 320, Костанайская область — 41, Кызылординская область — 21, Мангистауская область — 47, Павлодарская область — 97, Северо-Казахстанская область — 38, Туркестанская область — 39.
Всего в стране выявлено 380160 заболевших.