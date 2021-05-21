В Шымкенте 11-летний школьник упал, играя во дворе частного дома и серьезно повредил грудную клетку.

В легкое ребенка воткнулся штырь. Мальчика госпитализировали в городскую клиническую больницу №1.Штырь воткнулся в тело ребенка на 15-20 сантиметров, мальчика экстренно прооперировали. По словам врачей, операция прошла успешно, в настоящее время состояние ребенка стабильное.

«Открытая травма грудной клетки, левое легкое было повреждено, была потеря крови. Сейчас восстановили кровопотерю. Мальчик идёт на поправку после операции. Сейчас планируем перевести в детскую больницу», — рассказали хирурги.

В летний период количество подобных инцидентов увеличивается. Врачи призывают родителей максимально следить за своими детьми и максимально обезопасить место, где они играют.