В Казнете распространяется сообщение о том, что в детских домах Казахстана пройдет принудительная вакцинация детей против COVID-19.

Автор видеоролика утверждает, что об эксперименте над детьми-сиротами и принуждению их к участию в испытаниях вакцины ей сообщили «на тонком плане». На самом деле никаких подобных экспериментов в Казахстане не проводят, утверждение является фейком, пишет stopfake.kz.



Информацию о вакцинации воспитанников детских домов против коронавирусной инфекции опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

«Эта информация не соответствует действительности. В Казахстане детей против COVID-19 не вакцинируют: ни тех, что находятся в детских домах, ни тех, что воспитываются в семьях. Это фейк», — сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день в Казахстане доступны две вакцины против КВИ: российская «Спутник V» и казахстанская QazVac. Клинические испытания обоих препаратов проходили на людях старше 18 лет. Это значит, что прививать детей ими пока нельзя, так как нет данных о влиянии этих вакцин на организм ребенка.

Важно отметить, что в Казахстане принудительная вакцинация незаконна. Согласно статье 77 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», граждане имеют право на информированное согласие или отказ от всех медицинских манипуляций, включая профилактические прививки.

Таким образом, сообщения о массовой иммунизации воспитанников детских домов против КВИ — ложь. Подобной практики в Казахстане нет.