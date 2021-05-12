Филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области помогает восстановить документы пострадавшим от пожара в Риддере.

В частности, специалисты помогают жителям получить необходимые электронные справки, принимают заявления на восстановление документов. В случае необходимости работники госкорпорации оперативно взаимодействуют с управлением миграционной службы и другими госорганами.

«Наши сотрудники из областного центра сразу же выехали на место происшествия для консультации и проведения разъяснительных работ в эвакуационном центре. Мы поможем риддерцам с получением документов в ускоренном порядке. Все документы на недвижимость, земли, удостоверяющие личность будут оформлены бесплатно», – комментирует Адиль Кожихов, председатель правления госкорпорации.

На сегодняшний день, некоторая часть пострадавших уже получили дубликаты документов. Специалисты продолжают оказывать помощь риддерцам в их восстановлении.