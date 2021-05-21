В отдел полиции города Кентау с заявлением обратились двое жителей города, ставшие жертвами мошенничества.

Одному из потерпевших аферист обещал приобрести квартиру за 2,5 млн тенге, а второму решить вопрос с социальной помощью за 140 тысяч тенге. Однако, получив деньги, мошенник исчез. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя города Туркестан, который подозревается в причастности к трем фактам мошенничества. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 4,5 миллионов тенге. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 190 УК РК “Мошенничество“. Ведется досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской.