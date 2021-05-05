На 500 тысяч тенге обокрали магазин двое жителей Шымкента, сообщает Polisia.kz.

В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестные ночью обокрали ее магазин, расположенный в одном из поселков.

Злоумышленники похитили 500 пачек сигарет, различные сладости и энергетические напитки. Кроме того, из кассы они забрали 80 тысяч тенге и скрылись в неизвестном направлении. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. Общая сумма нанесенного материального ущерба составила около полмиллиона тенге.

Полицейские Туркестанской области задержали двух подозреваемых. Ими оказались жители Шымкента, ранее судимые за аналогичные преступления.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Следствием установлено, что молодые люди, заранее сговорившись, вскрыли оконные решетки продуктового магазина и вынесли оттуда первые попавшиеся товары и деньги из кассы. Похищенное имущество, они затем реализовали по низким ценам в одном из торговых точек Сайрамского района, а деньги потратили на свои нужды.