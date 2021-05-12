Первый Президент Казахстан посетил Летающий театр «Алтын Самұрық» и посмотрел конное театрализованное представление «Қыз қуу».

Кроме того, в ходе визита Елбасы было показано театрализованное водное шоу.

Комплекс расположен в буферной зоне культурного заповедника «Азрет Султан». Площадь комплекса составляет 117,6 тыс кв.м.

Комплекс «Караван-Сарай» включает в себя улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, «Летающий театр», амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр. При этом все сооружения связаны водным каналом.

В ходе посещения Первый Президент Казахстана ознакомился с деятельностью лаборатории роботизированной техники, а также посетил зону редких книг и манускриптов библиотеки.

Елбасы посетил интерактивный этно-аул, расположенный в буферной зоне культурного заповедника «Азрет Султан».

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев осмотрел улицу ремесленников, состоящую из 5 тематических мастерских: деревообработка, ткачество и войлоковаляние, гончарное ремесло, ювелирная мастерская, каменотес, а также посетил гастрозону этно-аула.

В ходе посещения Первому Президенту Казахстана были представлены план развития ботанического сада и доклад о реализации проекта по созданию археологического парка «Городище Культобе».

В ходе визита в г.Туркестан Елбасы принял участие в церемонии открытия Мемориала Казахскому ханству, а также ознакомился с планами дальнейшего благоустройства «Парка Первого Президента».

В рамках церемонии открытия Мемориала Первый Президент заложил капсулу «Ұлы Дала бірлігі», в которую собрана земля со всех сакральных мест из разных областей Казахстана.