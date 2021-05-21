Какая погода нас ждет в эти выходные расскажет представитель РГП «Казгидромет» по Туркестанской области Асия Кадырбаева:»В выходные дни 22,23 мая в Шымкенте и Туркестанской области ожидается погода без осадков.

Лишь в горах днем пройдут кратковременные дожди, грозы. С усилением антициклона над Балхашом северо-восточный ветер местами усилится до 15-20 м/сек.

Температура воздуха ночью +11…16, местами +19 градусов, днем столбик термометра поднимется до +26…31 градусов, местами воздух прогреется до 34 градусов. По городу Шымкент ночью температура воздуха составит +14..+16, днем +29-+31 градуса.