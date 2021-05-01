К 76-ой годовщине Победы в Туркестанской области 28 ветеранов Второй мировой войны получат одноразовую выплату в размере 1 млн тенге.

6722 тружеников тыла, а также вдовы ветеранов войны получат по 30 000 тенге. Блокадникам Ленинграда, а также вдовам участников войны выдадут по 60 000 тенге. оказавшимся в плену несовершеннолетним в годы войны и приравненным к ветеранам и инвалидам и участникам войны полагается по 100 000 тенге.

Кроме этого, будут изготовлены билборды с фотографиями ветеранов войны , они украсят города и села региона. Ни один участник войны не оcтанется без внимания. Все они получат поздравительные пожелания от главы области Умирзака Шукеева.

Все ветераны в регионе обеспечены жильем. медицинские работники 28 ветерану на дому оказали медицинскую помощь.

На сегодня на территории Туркестанской области есть 315 памятников и 78 мемориалов. Сейчас некоторые из них обновляются.

7800 участников войны и приравненные к ним, пенсионеры поправили здоровья в доме ветеранов.