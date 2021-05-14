В городе Шымкент все граждане, состоящие в списке очередников нуждающихся в жилье, имеют возможность получить жилье по программе «5-20-25».

Требования программы:

— Наличие гражданства Республики Казахстан;

— Наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до 3,7-кратной величины прожиточного минимума включительно, утвержденного законом о республиканском бюджете (на 2021 год — 34 302 тенге), (126 917 тенге); за исключением пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений.

— Регистрация в списке нуждающихся в жилье граждан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях»;

— Подтверждение платежеспособности;

— По программе «5-20-25» если стоимость квартиры будет составляет 10 млн тенге, годовой ставка будет 5%, первоначальный взнос 20% — 2 млн тенге, ежемесячный платеж по проекту составит 55 667 тенге. При стоимости приобретаемого жилья в 15 млн тенге, годовой процент не изменится, то есть при тех же 5 процентах первоначальный взнос составит 3 млн при 20%, ежемесячный платеж за первые 8 лет составит 83 500 тенге, а за оставшиеся 11 лет сумма этой выплаты уменьшится до 69 000 тенге.

Заявка на данную программу подается через интернет-ресурс «baspana». По данной программе также можно воспользоваться жилищным сертификатом, который выдается для покрытия части размера первоначального взноса.

Стоит отметить, в прошлом году в Шымкенте по данной программе жилье получили 694 гражданина, с начала 2021 года по сегодняшний день — 339 граждан.