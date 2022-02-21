Пошаговая инструкция: как встать в очередь на жилье онлайн?

Встать в очередь на жилье – одна из самых востребованных услуг в Казахстане.

Сделать это можно только онлайн через портал eGov. Для того чтобы это сделать, необходимо иметь ЭЦП. В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент рассказали, как получить данную услугу. Необходимо выполнить три шага.

Шаг 1

Заходите на портал eGov с помощью ЭЦП. Выбираете раздел «Недвижимость», в нем находите услугу «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде». Щелкаете на «Заказать услугу онлайн», после чего выбираете – «Постановка на очередь».

Шаг 2

В разделе «Постановка на очередь» нужно заполнить свои данные и выбрать подходящую категорию и подкатегорию. В разделе «Основание» нужно выбрать «Отсутствие жилища на праве собственности на территории РК».

Заполняем данные: номер телефона, электронную почту, ИИН, при наличии членов семьи обязательно указать их данные и данные о работе.

Шаг 3

После заполнения всех полей, подписываем заявку ЭЦП. Результат заявки можно посмотреть в личном кабинете в разделе «История получения услуг». Заявка рассматривается Управлением жилья в течение 30 календарных дней. Ответ в виде постановки на учет либо отказа в постановке приходит SMS-сообщением на ваш телефон.

Кто может получить жилье?

В очередь на жилье могут встать инвалиды и участники ВОВ, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, социально уязвимые слои населения, многодетные семьи, государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов, лица, занимающие государственные выборные должности, и граждане, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

На сегодня 637 услуг (91,7%) доступны казахстанцам в электронном формате. С начала 2022 года услугой очередь на жилье воспользовались около 1 тыс. шымкентцев.