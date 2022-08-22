Кто может встать в очередь на жилье

В городском управлении жилья рассказали, кто и как сможет встать в очередь на жилье.

Для постановки на учет граждан Республики Казахстан требуется постоянное проживание в Шымкенте не менее 3-х лет, не иметь на праве собственности недвижимости в течение последних 5-ти лет и относиться к следующим категориям граждан:

1) инвалиды и участники ВОВ;

2) сироты и дети оставшимся без попечения родителей;

3) социально уязвимые слои населения (неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры по возрасту)

4) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи;

5) государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие и лица, занимающие государственные выборные должности;

6) граждане Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в порядке очередности.

Если граждане соответствуют одной из вышеперечисленных категорий, то подать заявку со всеми необходимыми документами для постановки в очередь на жилье можно через электронный портал «kezеkte.kz«.

Ответы на все вопросы также можно найти на данном сайте.