С помощью спасателей и вертолета трое найденных студентов благополучно спасены.

По официальной информации в числе спасенных Б. Тулеуов из Актобе, Д. Тулегенов из Уральска, и С. Оскенов из Жезказгана.

-В 06-30 начались поисковые работы по 6-и направлениям. В 09-00 на вертолете ЕС145 UP-ЕС013 АО «Казавиаспас» по заявленному маршруту начались поисковые работы. В состав группы входили начальник ДЧС полковник Жунусов, медик, альпинист и отец пропавшего.

В 08-20 в оперативный штаб, расположенный в Толебийском районе, были направлены 4 медика, из них один психолог, для оказание помощи родственникам пропавших.

При проведении поисковых работ на вертолете были найдены и в 13-10 спасены три человека из семи.

В 13-45 спасенные были доставлены в аэропорт г. Шымкент для обследования. Состояние спасенных удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются. Как стало известно, три дня назад, 25 мая они разделились на две группы.

Спасенные направляются в оперативный штаб к родственникам. Ведутся поиски 2-й группы пропавших из 4-х человек, — сообщили в ДЧС Туркестанской области.