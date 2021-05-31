Волна недовольства водителей большегрузов прокатилась по всей стране.

На акцию протеста, дальнобойщиков заставило выйти грядущее нововведение. По мнению водителей фур, качество казахстанских дорог не соответствует тому, чтобы платить за проезд по ним. Люди говорят, прежде чем вводить плату за проезд, необходимо создать условия!

«Запчасти мы сами берем, машины сами делаем, дороги, если сравнить с Россией, отвратительные. Там дороги тоже платные. Но там мы, если платим, от Маштаково до Москвы 2 тысяч рублей, рублями. И то там какие условия и стоянки, и дороги намного лучше чем у нас, и освещение», — говорит Надыржан АЛИЕВ, водитель.

-Яма на яме! Трассы республиканского значения превратились в полосу препятствий, -жалуются водители.

«В прошлом году одна машина в аварию попала, машина стоит 27 миллионов, КазАвтоДор отвечает за это?2, — недоумевает Кайсар САПАРОВ, водитель.

Недовольны водители и отсутствием нормальных туалетов. В КазАвтоЖоле заверили, мол этим вопросом уже занимаются.

«Что касается теплых туалетов, эта программа сейчас принята, государство занимается и Туркестанской области в следующем году везде где платные будут дороги, будут теплые туалеты, даже в этом году мы планируем. Мы инвесторам передали, они уже начали строить. В сторону Туркестана уже построили», — говорит Жамбыл Бахтияр, директор филиала Казавтожол по Туркестанской области.

По словам водителей, на дорогах необходимо поставить ограждения. Нередко из-за выбежавшей на проезжую часть коровы, лошади или барана водителям приходится расплачиваться с хозяином за погибшее животное, а потом тратиться на ремонт машины. Серьезные проблемы у водителей возникают и во время непогоды.

Дальнобойщики говорят, когда узнали предварительную сумму, которую придется выложить за один километр пути, обомлели — около 38 тенге. Так путь из Шымкента до Алматы, помимо прочих расходов, встанет водителям в дополнительные 20 тысяч тенге!

«80 тысяч примерная цена Шымкент-Алмата, 50 тысяч заправляешься соляркой, и вот дальше износ машины, зарплата водителю куда это, дорогу не считаем «, — недоумевает Надыржан Алиев ,водитель.

По словам дорожников, все изменится после введения платы за проезд, мол, деньги пойдут на ремонт дорог, установку туалетов, стоянки и освещение.

«Платность для чего внедряется, чтобы деньги поступали, и эти деньги туда своевременно направлять. А что касается тарифа, мы будем рассматривать. Официальный тариф еще не утвержден», — говорит Жамбыл Бахтияр, директор филиала КазАвтоЖол по Туркестанской области.

Собравшиеся водители написали заявление. Под просьбой пересмотреть тариф, хотя бы до 5 тенге за километр, в Шымкенте подписались больше 60-ти водителей фур.

«По стоимости мы собрали заявления. Мы руководству предложим и будем работать с учетом их замечаний. Это заявление по нашей инициативе, они подписали. Мы приняли заявление о снижении стоимости до 5 тенге, мы предложим руководству. Без обсуждения местных жителей не будет утверждаться тариф», — уверяет Жамбыл Бахтияр, ,директор филиала КазАвтоЖол по Туркестанской области.

На территории Туркестанской области установлено 11 промежуточных арок контроля. Платными станут трассы, связывающие регион с Алматы, Кызылордой, Таразом и Ташкентом.