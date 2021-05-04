Проводить исследование на антитела до и после вакцинации не обязательно, считает эксперт. По его словам, гуморальный иммунный ответ — достаточно сложный механизм.

Зачастую бывает так, что иммунитет выработался, а антитела в периферической крови могут и не выявиться. Но если человек хочет пройти это исследование, то важно знать, какие реагенты используются для определения этих антител.

«Наборы для оценки иммунитета при COVID-19 могут быть построены на определении общей активности всех антител против разных белков коронавируса. Они могут быть направлены против Е-белка, М-белка. Однако важным показателем является активность антител против S-белка. Эти антитела как раз и используются при изготовлении ряда вакцин. Дело в том, что именно за счет S-белка вирус прикрепляется к рецепторам чувствительной клетки и дальше проникает внутрь клетки, где начинает размножаться. В то время как антитела могут блокировать процесс взаимодействия этих рецепторов и вирусов, и преградить путь вирусу внутрь клетки, то есть не дать развиться болезни», — разъясняет Павел Дерябин.

Эксперт отмечает, что основную роль при формировании ответа играют не столько антитела, сколько образование, так называемых, клеток памяти Б-лимфоцитов и Т-лимфоцитов, которые образуются в организме после вакцинации.

«Они, как пограничная застава стоят на страже здоровья. Как только агрессор попытается проникнуть в организм, они сразу начинают противодействовать ему, то есть начинают вырабатывать специальные антитела и нейтрализуют вирус», — добавляет он.

ВЛИЯЕТ ЛИ ВАКЦИНА НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ?

Нет ни одного реального факта о том, что вакцинация приводит к бесплодию, заверяет профессор. По мнению П.Дерябина, это абсолютный ничем не обоснованный информационный вброс. К тому же, то количество вакцины, которое вводится при вакцинопрофилактике, мизерно по сравнению с тем количеством чужеродных антигенов, которые организм получает при дыхании, питании, общении.

«С информацией нужно обращаться также, как и с лекарствами. В нормальных дозах она полезна и лечит, а в больших дозах может и сгубить. Человеку, который не имеет специальных знаний, тяжело разобраться, где правда, а где ложь. Поэтому пора нам научиться доверять специалистам, которые имеют специальные знания для этого и следят за всеми научными исследованиями. Если даже и бывает какое-то осложнение в силу каких-то причин, то это 1 случай на 10 млн населения. Но мы с вами не можем ориентироваться на 1 человека, мы должны ориентироваться на общество. Особенно в период пандемии, когда речь идет о сотне, а то и тысячи жизней», — говорит эксперт.

МОЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ЛЮДЯМ С АЛЛЕРГИЕЙ?

Аллергическая реакция очень специфична. Она может быть на определенный антиген или группу компонентов.

«Если у вас есть аллергия и она не связана с вакцинацией, то нет никаких причин отказываться от защиты. Однако есть вакцины, которые изготавливаются с использованием куриных эмбрионов. Если у человека есть аллергия на куриный белок, то такая вакцина опасна и врач просто не допустит до вакцинации. Все решается индивидуально с учётом предварительного медосмотр. Если вы чувствуете, что этого недостаточно, обратитесь в аллергологический центр, где квалифицированные специалисты проконсультируют вас. Но, скорее всего, вам будет рекомендована вакцинация», — резюмирует П. Дерябин.