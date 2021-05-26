В Шымкенте успешно работает Q bazar – служба доставки продуктов на дом со своим приложением.

Этот стартап появился во время пандемии, когда все рынки и супермаркеты были закрыты, оказал неоценимую помощь городу, доставляя продукты в карантинные зоны.

Это один из складов службы доставки продуктов на дом. «Q bazar» работает с местными производителями, фермерами и теплицами напрямую, без посредников. Поставка свежих овощей, фруктов и зелени осуществляется ежедневно. Служба доставки гарантирует качество, свежесть и низкие цены. Воспользоваться услугой просто: скачать вapp store/ play market приложение Q bazar, оформить заказ и ждать, когда курьер бесплатно привезет лучшие продукты по доступным ценам.

Айжан Мейрбек, коммерческий директор службы доставки Q bazar: «Приложение Q bazar можно скачать на любой смартфон и одним кликом заказать всю продуктовую корзину, которую вы хотите: овощи и зелень, фрукты. Приложение поделено на категории. Свежесть и качество контролируется специалистами. В приложении можно выбрать любой продукт и количество. Ваш заказ собирают на ближайшем складе. Оплата безналичным и наличными. В сотрудничестве с городским акиматом, мы держим цены на социально — значимые продукты, такие как сахар, мука, яйца, масло, макароны».

Q bazar – настоящий базар в смартфоне. Скачав приложение, жители Шымкента могут в любое время дня и ночи посмотреть актуальные цены на продукты, а при необходимости и сделать заказ и быстро получить их к своему столу.

Кайрат Базарбеков, руководитель отдела торговли и мониторинга цен управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента: «Q Bazar запустился во время пандемии – на тот момент базары были закрыты и надо было быстро что-то придумать. Люди до сих пор благодарят за поддержку. Пандемия уже позади, а люди до сих пор пользуются доставкой Q Bazar, обеспечивают горожан социально-значимыми товарами по доступной цене. На сегодняшний день более 20 тысяч шымкентцев регулярно пользуются Q Bazar »

Молодой коллектив службы доставки Q bazar ставит перед собой амбициозные цели — изменить привычки людей и предоставить комфортный переход от оффлайн к онлайн — покупкам. Когда не нужно ставить свое здоровье под риск и тратить время в очередях и пробках, а в один клик получить продуктовую корзину с бесплатной доставкой. На западе такая практика существует давно: во время локдауна люди были приучены к сервису. В Шымкенте услуга доставки только набирает обороты.