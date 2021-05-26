Несвоевременная уплата влечет за собой начисление пени и привлечение к административной ответственности.

У физического лица при реализации следующего имущества возникает имущественный доход:

— жилищ (квартиры, дома, гаража) — в случае, если такие жилища находятся на праве собственности менее года и имеется прирост стоимости (положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и ценой (стоимостью) приобретения);

— земельного участка, прилегающего к жилому дому и под ним, под гаражом, дачного земельного участка, земельного участка с целевым назначением индивидуальное жилищное строительство — в случае, если такие земельные участки находятся на праве собственности менее года и имеется прирост стоимости (положительная разница между ценой (стоимостью) реализации земельного участка и его кадастровой (оценочной) стоимостью на дату возникновения права собственности на земельный участок);

— механического транспортного средства – в случае, если такое транспортное средство находится на право собственности менее года и имеется прирост стоимости(положительная разница между ценой (стоимостью) его реализации и ценой (стоимостью) его приобретения, включая таможенные платежи и/или НДС и акциз, уплаченные при ввозе транспорта на территорию Казахстана);

— коммерческой недвижимости и земельного участка, прилегающего к ней и под ней (магазин, офис, гостиница, ресторан и т.д.), земельного участка с целевым назначением для коммерческой недвижимости — вне зависимости от периода нахождения такой недвижимости на праве собственности, если имеется прирост стоимости (положительная разница между ценой (стоимостью) ее реализации и ценой (стоимостью) ее приобретения);

— инвестиционного золота, ценных бумаг, доли участия, финансовых инструментов – вне зависимости от периода нахождения такого имущества на праве собственности, если имеется прирост стоимости (положительная разница между ценой (стоимостью) его реализации и ценой (стоимостью) его приобретения).

Что делать если нет цены приобретения?

В трех случаях можно произвести рыночную оценку:

А) если Вы построили дом;

Б) если получили имущество в наследство;

В) если получили имущество в виде благотворительности.

Рыночную оценку имущества необходимо произвести у независимых оценщиков в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

Рыночная оценка имущества в отчете об оценки должна быть произведена до 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано имущество, и содержать информацию об оценке имущества на дату возникновения права собственности.

Забыли определить рыночную стоимость или продаете квартиру, полученную в дар?

В этом случае доходом от прироста стоимости считается положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество уполномоченным государственным органом в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, на 1 января года, в котором возникло право собственности на реализованное имущество.

В остальных случаях цена приобретения равняется нулю, то есть налог уплачивается со всей стоимости реализации.

Реализуете квартиру, приобретенную по договору долевого участия или в результате уступки права требования доли в жилищном строительстве?

— в случае, если продаете квартиру, приобретенную путем долевого участия в жилищном строительстве, доходом от прироста стоимости считается положительная разница между стоимостью реализации и ценой договора о долевом участии в жилищном строительстве;

— в случае, если продаете квартиру, приобретенную в результате уступки права требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве, доходом от прироста стоимости считается положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью, по которой приобретено такое право требования доли;

— в случае, если продаете квартиру, приобретенную в результате договора мены, доходом от прироста стоимости считается положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью, указанной в договоре мены, при отсутствии стоимости в договоре мены — положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество уполномоченным государственным органом в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, на 1 января года, в котором возникло право собственности на реализованное имущество.

Если у Вас возник имущественный доход, то для исполнения налогового обязательства по индивидуальному подоходному налогу следует:

Шаг 1. Исчислить ИПН за календарный год путем применения ставки налога 10% налога к приросту стоимости.

Шаг 2. Представить Декларацию по ИПН (ф. 240.00) не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен доход по месту жительства.

Шаг 3. Произвести уплату ИПН не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен доход, на КБК 101202 с указанием кода органа государственных доходов по месту жительства.

Физическое лицо, получившее имущественный доход, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Важно помнить: необходимо сохранить все правоустанавливающие договора и первичные документы, касающиеся купли – продажи (дарения, наследства, завещания и т.д.) имущества в течении срока исковой давности, то есть в течении трех лет.

Несвоевременная уплата влечет за собой начисление пени и привлечение к административной ответственности.

ДГД по г. Шымкент