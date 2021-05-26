Сегодня аким города Мурат Айтенов наградил победителей шахматного турнира.

В Шымкенте определены победители игр в шахматы «Молодежной лиги Шымкента», организованной для развития массового спорта.

С 1 марта школьники начали соревноваться в четырех видах спорта – волейболе, футболе, баскетболе и шахматах.

В шахматной игре победителями стали ученики школы-гимназии №1 имени А.С. Пушкина. Школа-лицей №9 заняла 2 место, школа №23 — 3 место.

Аким города наградил команды, занявшие призовые места в интеллектуальной игре. Мурат Айтенов отметил, что в период пандемии игра в шахматы стала еще более значимой, шахматисты мегаполиса показали лучшие результаты на онлайн-турнирах.

– В соответствии с поручением Главы государства в Послании народу Казахстана по реализации комплексной программы направленной на развитие массового спорта, в рамках 30-летия Независимости Казахстана впервые в этом году проходит «Молодежная лига Шымкента».

Шахматы считаются одной из самых распространенных игр в мире. Шахматы улучшают память человека, помогают решать сложные вопросы и придумывать нестандартные идеи. Многие призеры шахматных игр, первые гроссмейстеры Гулисхан Нахбаева и Жансая Абдималик родом из Шымкента. В этом учебном году впервые в Казахстане в школах Шымкента внедрен урок по шахматам. Выражаю Вам благодарность за проявленный интерес к играм в шахматы и желаю успехов, – сказал аким города.

Команде-победителю вручили 20 млн тенге. Остальные призеры были награждены дипломами и кубками. Куда направят выделенные средства, при условии их использования на нужды школы, определится коллективом образовательного учреждения.

Заявки на участие в «Молодежной лиге Шымкента» поступили от 140 организаций образования, 536 команд. Для координации игр задействовано 420 специалистов физической культуры, участвуют 8 569 учащихся. Всего в шахматных играх приняли участие 140 школ, в которых состязались 560 учащихся.