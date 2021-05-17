Спортсмены шымкентской федерации по настольному теннису вернулись домой с победой, передает Otyrar.kz

Победителей встречали на вокзале третьего мегаполиса. Школьники боролись за звание лучших в столице Казахстана. Участие принимали спортсмены со всех регионов страны.

«Да, было сложно, но мы победили. Спасибо всем за поддержку, это очень приятно! Наша федерация не планирует останавливаться на достигнутом, будем готовиться к соревнованиям», — сказал тренер Адилет Каумбаев.

В соревнованиях принимали участие спортсмены-школьники федерации по настольному теннису Шымкента.