ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» информирует о плановой остановке Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с целью проведения капитального ремонта с 6 мая 2021 года.
График проведения планово-предупредительных ремонтных работ технологических установок согласован с Министерством энергетики РК.
Перед остановкой завода на капитальный ремонт резервуарные парки заполнены необходимым объемом товарной продукции. Проведение капитального ремонта направлено на обеспечение требований промышленной безопасности, технического обслуживания оборудования и дальнейшего выполнения задач по бесперебойному функционированию предприятия, — сообщили в Пресс-службе ТОО «ПКОП».