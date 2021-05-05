Из- за технического сбоя в системе земельного кадастра (АИС ГЗК) на портале eGov.kz нескольких государственных услуг стало недоступным.

30 марта этого года в автоматизированной информационной системе государственного Министерства сельского хозяйства РК, произошел, сбой.

В настоящий момент на портале eGov.kz не доступны такие услуги, как: «Изготовление и выдача актов на земельные участки», «Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка», «Согласование проектируемого земельного участка графическим данным АИС ГЗК», «Предоставление сведений о качественном состоянии земельного участка», «Предоставление сведений из государственного земельного кадастра».

«Мы решили принимать клиентов в наших отделениях, так как понимаем свою ответственность и возможности по предоставлению такого рода услуг. Нами были оперативно переориентированы условия работы операторов и проведено обучение, которое позволило быстро решить сложившуюся ситуацию. Для того чтобы получить услуги, клиентам необходимо обратиться в ЦОН по месту расположения земельного участка. Как только процесс модификации сервиса АИС ГЗК будет завершен, услуги по земельному кадастру снова будут доступны через eGov.kz. На время модификации все госуслуги по земельному кадастру будут предоставляться через Центры обслуживания населения», — прокомментировал ситуацию председатель правления НАО «Правительство для граждан» Адил Кожихов.