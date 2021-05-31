В Шымкенте практически полностью восстановлены системы полива газонов на улицах и в парках города.

Когда компания BUILD STROI занялась озеленением, наши специалисты выяснили, что практически все системы полива выведены из строя.

Понимая, что в жару растения просто погибнут от жажды, мы обеспечивали полив водовозами, параллельно восстанавливая разрушенное.

Да, на то, чтобы восстановить все насосы на скважинах, системы капельного орошения и насосные станции ушло немало времени и сил. И пока в социальных сетях была развернута целая кампания по обвинению нас в некомпетентности, наши специалисты работали меняя все испорченное, восстанавливая все системы, практически круглосуточно. И теперь мы можем смело сказать – мы справились.

Наверняка, вы видели результаты этой большой работы на улицах в виде исправно работающих поливных фонтанчиков. А главное – цветов и деревьев, которые радуют нас в эту жару своим здоровым видом.

Если вы заметили сухостой или погибающие без полива цветники, газоны, деревья, пишите. Все, что в зоне нашей ответственности без внимания не останется.