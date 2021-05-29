В Шымкенте не утихают споры вокруг тендера на благоустройство, который прошел в апреле.

Мол, деньги, а это без малого полтора миллиарда тенге, выброшены впустую, ведь победитель своих функций не выполняет, системы полива не работают, в результате деревья, цветы и газоны засыхают от жажды.

Журналисты ТК «Отырар» решили выяснить, как получилось, что системы полива, которые исправно функционировали на протяжении более десяти лет, внезапно вышли из строя.

Это видео повергнет в шок любого, ведь на этих кадрах – разрушенная собственность города, на которую в свое время из бюджета выделялись средства и немалые. Однако, есть подозрение, что все это делается намеренно. Вот только кем? К слову, относительно недавно все системы полива работали исправно.

До 2021 года на обслуживании компании, ранее занимавшейся озеленением улиц и парков города, было 52 скважины и 6 насосных станций. В апреле 2021 года стало известно, что в рабочем состоянии только 7 скважин, 45 скважин выведены из строя, 6 насосов требуют замены.

Как получилось, что все это внезапно вышло из строя?

Напомним, тендер на благоустройство, который прошел в апреле, выиграла компания Билд Строй. И первая проблема, с которой столкнулись новички – не просто неработающие скважины и насосы, но и полностью выведенные из строя системы полива.

К слову, результаты тендера удивили многих, ведь около 15 лет за озеленение в городе отвечала другая компания. И вдруг такой поворот. В акимате поясняют: У новой компании и взгляд на вопросы озеленения нетривиальный и техника современная есть и главное, – в штате трудятся высококвалифицированные специалисты.

В компании нас заверили, что теперь восстановленные системы полива под постоянным контролем и в случае повторной попытки вывести их из строя, виновные будут отвечать по суду.