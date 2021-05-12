Управлением занятости и социальной защиты города Шымкент ведется работа по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

В целях формирования активного образа жизни граждан с инвалидностью организована работа Инватакси.

Службе такси для инвалидов в Шымкенте в этом году исполняется 10 лет. Проект инициирован объединением «Городское общество инвалидов». С начала года услугами Инватакси воспользовались более 500 граждан. В день принимается 170-180 заказов. Заявитель может оформить заказ, обратившись диспетчеру (8 (7252) 57-70-06) за день до назначенного времени. Услуга инватакси — бесплатна.

18 закрепленных автомобилей оснащены специальным подвижным устройством и приспособлениями для установки кресел-колясок. На спецтранспорте граждане могут выезжать по желаемому адресу в черте города.

Стоит отметить, на сегодняшний день в городе Шымкент зарегистрировано 37 046 граждан с ограниченными возможностями. Из них: первая группа – 3 324, вторая группа — 14 950, третья группа – 12 288. А в возрасте до 18 лет зарегистрировано 6 484 детей с инвалидностью.